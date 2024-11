Dalla Spagna: il Barcellona è su David, scout al seguito, può giocare con Lewandowski

era stato chiaro nella recente intervista rilasciata a The Athletic: "sogno di giocare per la squadra per cui faccio il tifo e tifo Barcellona fin da piccoli". E secondo Mundo Deportivo il club catalano è davvero interessatissimo alla punta del Lille che è in scadenza di contratto al, qunidi a fine anno, e su cui hanno messo da tempo gli occhiIl club catalano è infatti attivissimo sulla punta classe 2000 e da tempoLa società vuole avere la certezza che possa essere davvero considerato un colpo top e le prestazioni contro Real Madrid e Atletico Madrid di Champions hanno datto un grosso boost all'interesse.

Infine, la considerazione più importante per gli scout, è che David non cozzerebbe con la presenza in rosa di. Se il polacco dovesse restare al Barcellona, David sarebbe considerato sia una perfetta alternativa, ma potrebbe tranquillamente giocare al suo fianco in un attacco a due più strutturato.