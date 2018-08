Tre giorni di attesa per conoscere il futuro di Luka Modric e valutare eventuali mosse alternative. Tre giorni in cui l'Inter non potrà che essere spettatrice interessata ma immobile sul futuro del centrocampista croato vice-campione del Mondo con la Croazia. Il club nerazzurro ha fatto tutto quello che poteva fare, ovvero ha trovato un principio di intesa con il classe '85 e con il suo entourage per portarlo in Italia, ma ora dovrà essere Modric a forzare la mano con il presidente Florentino Perez.



TIRERA' LA CORDA - Secondo quanto riportato da AS in prima pagina sull'edizione odierna, oggi Modric è atteso a Valdebebas, la cittadella sportiva del Real Madrid, al rientro dalle meritate vacanze trascorse in Italia (in Sardegna ndr.). Entro tre giorni ci sarà l'incontro con il presidente dei Blancos in cui il croato tirerà la corda e cercherà la rottura per garantirsi l'addio e l'approdo all'Inter.



DELUSO DAL REAL - Secondo il Corriere dello Sport dietro alla volontà di un addio al Real ci sono svariati motivi tecnici e non. Il primo riguarda gli addi di Ronaldo e Zidane a cui era legatissimo e il primo contatto con Lopetegui che non l'ha inserito nei possibili capitani della prossima stagione. Il secondo è la mancanza di un colpo top da parte delle Merengues che sono in piena fase di rivoluzione, ma anche ridimensionamento. Infine ci sono le diatribe con il fisco spagnolo e il caso Mamic che in Italia potrebbe in fretta mettersi alle spalle.