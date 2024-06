Dalla Spagna: Inter, prima offerta per Arnau Martinez

Getty Images

L'Inter ha blindato Lautaro Martinez, si appresta a rinnovare anche con Barella e il tecnico Simone Inzaghi, ma. Il laterale olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e, in assenza di un rinnovo - che al momento pare lontano -, sarà ceduto. A quel punto, però, la dirigenza nerazzurra dovrà decidere con chi sostituirlo.Un nome nuovo per la fascia destra arriva dalla Spagna. Stando a quanto riferito dall'emittente iberica Cope,, 21 anni, difensore del Girona di Michel, capace di raggiungere la Champions League classificandosi terzo ne La Liga.

, come riferiscono dalla Spagna,per cominciare a imbastire una possibile trattativa con il club iberico.