Klaassen lascia l'Inter, opzione per il rinnovo scaduta: futuro in Serie A

Getty Images

. La scorsa estate, il centrocampista olandese aveva firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2024, con un'opzione in favore del club nerazzurro per un rinnovo fino al 2025. Tale opzione, però, è scaduta nella giornata di ieri e, per tale motivo, appare ormai scontata la sua partenza e il suo addio dalla società di Viale della Liberazione.Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, secondo il quale sull'ex Ajax, che chiaramente sarà disponibile a parametro zero non essendo sotto contratto con altri club, ci sarebbero già alcune società italiane. Il futuro di Klaassen, dunque, potrebbe essere ancora in Italia e da parte sua ci sarebbe la disponibilità a giocare ancora in Serie A.

Un finale prevedibile con la squadra meneghina, visto lo scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi: per il 31enne, in stagione, solo 475 minuti disputati complessivamente in tutte le competizioni, tra campionato, Coppa Italia e Champions League.