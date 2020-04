. Diverse volte, nei mesi scorsi, vi abbiamo raccontato di come il centrocampista croato fosse un'idea dalle parti di via Aldo Rossi. Complice, inevitabilmente, la presenza di Zvone Boban, connazionale e modello per il calciatore del Barcellona. In Catalogna, inoltre, Rakitic non era più considerato centrale nel progetto, tanto che i rossoneri avevano avviato alcuni contatti con i rappresentanti del calciatore.Un'idea costante, viva anche prima dell'arrivo di Boban. La conferma è arrivata da, ex ds, cheha spiegato: "Vi svelo una cosa mai detta a nessuno. Quando lavoravo per il Milan andai a Barcellona, ai tempi Rakitic stava parlando di rinnovo con Il suo club e io volevo capire se avesse intenzione di valutare anche altre piste. Arrivammo a casa sua in auto e dal garage prendemmo un’ascensore che ci portò all’appartamento. Era entusiasta, mi disse che se non avesse proseguito col Barcellona avrebbe seriamente preso in considerazione il nostro progetto".Un'idea che, ora, può tornare di moda anche dopo l'addio di Boban. Secondo il Mundo Deportivo, vicino alle vicende dei blaugrana, infatti,. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: i tifosi del Milan lo sanno bene.