Un amore improvviso, impetuoso. Ma spentosi lentamente nel giro di poco più di un anno.aveva fatto sognare i tifosi del, quando a gennaio dello scorso anno era arrivato conall'ombra della Madonnina: un colpo da Champions, o almeno questa era l'ambizione con cuiavevano convinto Elliott a investire sul suo acquisto. Aspettative completamente disattese e a distanza di 14 mesi il bilancio è estremamente negativo:, in campo e a bilancio.- E proprio i numeri sul campo giocano un ruolo importante nella bocciatura di Paquetà. Il suo impatto all'arrivo a Milano era stato positivo, con, e in generale un contributo importante nel filotto di vittorie in Serie A della squadra di Gattuso fino alla metà di marzo e alla sconfitta nel derby.e la squalifica che lo ha costretto a saltare gli ultimi tre impegni di campionato. E la stagione successiva, quella in corso e ora ferma per l'emergenza coronavirus, è andata anche peggio:(due in più rispetto a quelle collezionate al termine del 2018/19), a febbraio contro il Torino, complice anche il cambio di modulo e il passaggio al 4-4-2.- E se i numeri in campo sono impietosi, non sono più rosei i dati puramente economici dell'affare.per il cartellino di Lucas, ai quali si sono aggiunti altri: un affare da oltre 40 milioni di euro, cui sommare anche le spese per l'ingaggio di un giocatore sempre più ai margini del progetto. Non un caso dunque che già a gennaio Boban stesse valutando ipotesi in uscita, su tutte ildell'ex Leonardo (proprio l'autore del 'colpo' in rossonero), senza che queste siano andate in porto. Ora non c'è più Boban, separatosi bruscamente dai rossoneri, c'èa progettare il prossimo mercato ma la musica non è cambiata ein eventuali operazioni che possono svilupparsi nei prossimi mesi: come il Benfica, che potrebbe intavolare con il Diavolo un discorso che comprenda il trasferimento di Florentino in Italia . A complicare però qualunque idea resta la valutazione, perché il brasilianoe per Elliott è fondamentale non andare al di sotto di questa cifra per evitare una minusvalenza: sarebbe un'altra sconfitta in un affare già in perdita per i rossoneri.