Dalla Spagna - Zidane vuole tornare in panchina: il sogno è sempre la Francia

è ancora senza squadra. L’allenatore dei record, delle tre Champions League consecutive con il Real Madrid, dopo le due parentesi con i blancos (2016-2018 e 2019-2021) non ha più allenato. È stato un nome valido per il Paris Saint-Germain nel 2022, ma Zizou, come scrive AS, aveva preferito aspettare il Mondiale del 2022, per vedere cosa avrebbe fatto la Francia. LSe Didier Deschamps avesse lasciato dopo il Mondiale,L’arrivo in finale e il contratto fino al 2026 hanno chuso questa opportunità, anche se, come scrive il quotidiano spagnolo,, con cui ha vinto Mondiale nel 1998 ed Europeo nel 2000.

AMBIZIONE - Sa che deve essere paziente., mentre lo stesso non si può dire di quella di Deschamps, che, nonostante il Mondiale del 2018, non è mai stato particolarmente apprezzato per il modo in cui fa giocare la Francia. E, ultimamente, è finito nel mirino delle critiche per non aver saputo trattenere Griezmann, che ha lasciato la Nazionale. Zidane, invece, è un idolo. Ama la Nazionale e continua a pensarci. Dopo aver allenato il Real ha bisogno di un progetto ambizioso.