Getty Images

Incredibile Zidane: para due rigori e ne segna uno decisivo

Federico Zanon

52 minuti fa



Incredibile quanto è successo in Spagna, nel secondo turno di Coppa del Re. Il Granada ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale battendo 5-4 ai rigori il Saragozza, dopo che i tempi supplementari erano terminati 2-2, grazie alla doppietta di Adu Ares, al gol di Weissman e all'autorete di Clemente. Protagonista assoluto del match Luca Zidane, figlio dell'ex fantasista di Real Madrid, Juventus e Bordeaux, Zinedine, classe 1998, legato al club andaluso fino al 2027.



Il portiere francese ha prima parato un penalty nei tempi regolamentari ad Alberto Marí, poi ai rigori ha prima trasformato in gol il suo tiro, per il momentaneo 3-3, poi ha respinto il tentativo di Clemente. Una serata da eroe per l'ex portiere delle nazionali giovanili francesi, che dopo la breve parentesi al Real Madrid, tra Castilla e prima squadra, ha vestito le maglie di Racing Santander, Rayo Vallecano ed Eibar. In questa stagione Zidane ha totalizzato solo 4 presenze, 2 in Coppa del Re e 2 in campionato, di fatto è la seconda scelta di Fran Escribá, che gli preferisce Diego Mariño.