Dalla Triestina al Feyenoord, Parlanti a CM: "Una chiamata a sorpresa, è la mia occasione"

Dalla Triestina al Feyenoord il salto è enorme., a ogni obiettivo raggiunto ci sono arrivato sempre passo dopo passo". Mezz'ala classe 2004, in estate l'ha preso il Feyenoord girandolo in prestito al Dordrecht: "In questi giorni mi sto allenando nell'Academy del Feyenoord per recuperare da uno stiramento del retto femorale. Ma ci sono quasi, la prossima settimana dovrei iniziare ad allenarmi in gruppo con la nuova squadra".

"Ho vent'anni, per me è un salto di categoria a livello personale. Anche in ambito extracalcistico, per esempio la vedo come un'opportunità per migliorare l'inglese"."Mi fa strano pensare che due anni fa giocavo in Serie D e ora ho la maglia di un club che fa la Champions"."Me ne hanno parlato, spiegandomi che c'è un calcio più propositivo con pressione alta e più spazi liberi. Credo che siamo sul livello di una bassa Serie B/alta Serie C".

"Lo conoscevo già perché ci avevo giocato contro e un mio amico è stato suo compagno di squadra. Quando ho saputo di quest'opportunità l'ho contattato e ci siamo sentiti, a breve andremo a vivere insieme e sicuramente mi aiuterà ad ambientarmi in un nuovo contesto"."Diciamo che sopravvivo... Finché sono stato con la famiglia ero abituato bene perché faceva tutto mia madre, ma quando sono stato solo me la sono sempre cavata: lavo, cucino...".

"Una mezz'ala che ha nella corsa la caratteristica principale e si butta negli spazi, il fatto che in Olanda ce ne siano di più per me è un bene. L'anno scorso ho fatto 2 gol ma ne ho sbagliati altri per colpa mia: mi sono capitate occasioni per segnare, ne avrei potuti fare almeno il doppio. Quest'anno spero di fare almeno lo stesso numeri di reti"."Il modulo di base dovrebbe essere un 4-2-3-1, io sarò uno dei due davanti alla difesa. Ma qui lasciano libertà di attaccare anche a chi gioca mediano, c'è una mentalità più offensiva".

"Luis Hasa, prima o poi lo vedremo fisso in Serie A. Di nome già lo conoscevo, ma giocandoci contro mi ha colpito la sua rapidità e la tecnica; inoltre è forte anche nella fase difensiva, che per un giocatore con le sue caratteristiche non è scontato"."Dopo il prestito al Sestri Levante pensavo di rimanere alla Triestina, poi la società ha ricevuto questa offerta dal Feyenoord e ne ha parlato con me e con il mio agente Gianluca Mancini. Una chiamata del genere non si poteva rifiutate, così abbiamo firmato accettando anche il prestito al Dordrecht".

"Non l'ho seguita in prima persona perché ero in ritiro a Trieste, ma quando il mio procuratore mi scriveva sentivo un mix di stress ed emozione. Tra l'altro in quei giorni ero infortunato, sapere che era arrivata la chiamata di un club così importante come il Feyenoord mi ha tirato su di morale"."Purtroppo no, lavorano tutti e non si possono spostare. Non mi seguirà neanche la mia ragazza, diciamo che siamo ancora troppo giovani per un passo così importante. Ma so che tutti insieme si stanno organizzando per venirmi a trovare presto".

"Non ci ho pensato, però devo dire l'occasione di andare in Olanda l'ho vista come un'opportunità. Tanti giovani italiani prima di giocare in Serie A hanno fatto esperienze all'estero"."Non credo. Se arrivi dal settore giovanile spesso non sei considerato ancora pronto per il salto, se giochi 25/30 partite all'estero ti vedono sotto un'altra ottica"."L'anno scorso avevo una proposta dall'Atalanta che voleva portarmi in Under 23".

"Io penso che i top club facciano più fatica a lanciare un ragazzo perché hanno degli obiettivi da raggiungere, ma l'idea di creare le Under 23 dimostra che la volontà di far giocare i giovani c'è; con le seconde squadre rimangono nello stesso ambiente crescendo in un campionato difficile come la Serie C. Poi è vero che da noi c'è più pressione e magari i club tendono a tutelare i giovani talenti".