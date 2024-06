AFP via Getty Images

Dalla Turchia, Inter: Calhanoglu conferma la trattativa con il Bayern Monaco

2 ore fa



Novità in casa Inter. Dalla Germania, infatti, riportano di un interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Il turco, 30enne e con un contratto in scadenza al 30 giugno 2027, è nella lista dei bavaresi che sono alla ricerca di un centrocampista. L'indiscrezione è della Bild, secondo cui il nome del centrocampista nerazzurro è tra quelli discussi in seno al club,



Nel corso degli ultimi giorni, si è parlato di offerte da parte del Bayern Monaco per Joao Palhinha, obiettivo lungamente inseguito dai bavaresi, tutte proposte che il Fulham ha rifiutato. Il Bayern, così, ha dirottato il mirino sul turco numero 20 dell'Inter. Il giornalista di TRT Spor, İbrahim Kırkayak, che segue da vicino la Turchia, durante Euro 2024, dalla Germania, ha chiesto conferme a Calhanoglu e, a quanto viene riportato dalla Turchia, Hakan avrebbe confermato lo sviluppo della trattativa. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.