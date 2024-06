Bild - Inter, c'è il Bayern Monaco su Calhanoglu

Getty

Novità in casa. Dalla Germania infatti riportano di unIl turco, 30enne, è nella lista dei bavaresi che sono alla ricerca di un. L'indiscrezione è della Bild, secondo cui il nome del centrocampista nerazzurro è tra quelli discussi in seno al club,Impegnato con la nazionale turca negliin corso di svolgimento in Germania, Calhanoglu ha uncon l'Inter ed è reduce dalla suaGrazie anche alla sua regia, ai suoi gol e alla freddezza dal dischetto, i nerazzurri hanno centrato l'obiettivo delloe della ventesima stella. Scontato che il suo profilo sia ricercato dai top club europei. Per ora è solo un interesse ma i tedeschi potrebbero tornare presto alla carica.

- Calha rappresenta un giocatore perfetto per il calcio che il neo allenatore delha in mente. Al belga serve un centrocampista che sappia unire piedi buoni a dinamismo. Nelle ultime settimane, come nelle scorse sessioni, il Bayern ha inseguito il portoghese del, Joao. Le difficoltà nell'arrivare all'obiettivo numero uno potrebbero però spingere i tedeschi a virare su un altro profilo.