Thiago Motta-Juventus, cosa si è spezzato: dalle scelte di formazione alla rigidità con il gruppo

Non è stato tutto da buttare, ma la missione è fallita. Con una frase tanto semplice quanto emblematica si può riassumere il pensiero del giorno alla Continassa.Per capirci: non si può andare avanti, non così. E nemmeno insieme, a prescindere dal fatto che si cambi oppure no.Quello che si prova costantemente a ricucire - l'intervento di ieri sera di Giuntoli negli spogliatoi, le parole di quest'ultimo, il pranzo chiarificatore - non è un tentativo disperato, ma è parsa semplicemente l'unica cosa da fare in assenza di alternative.. Di questo si è discusso, di questo si discuterà nell'intera settimana bianconera, che arriverà a venerdì con il weekend di pausa. Nei primi giorni, razionalizzare. Nei successivi, con il gruppo che tornerà al completo, ricreare entusiasmo. Infine, battere il Genoa.

Non sarà immediato, né sarà facile. Dove c'è da ricucire, evidentemente, c'è stato uno strappo. E quanto largo sia questo strappo, per la società, è ancora tutto da capire. La squadra è con Thiago - l'ha ribadito pure Di Gregorio in conferenza - e naturalmente non è che si possa dire o fare altro.Vuol dire che dagli errori non si è imparato,Ricompattarsi, sì. Stare uniti, certo. Tutta roba per un gruppo sano.Dalle scelte di formazione - specialmente le ultime - alla rigidità mostrata in molti casi con il gruppo, toccando persino la questione dei leader, messi in un angolo o addirittura salutati in tempi di mercato, a Motta sono state date totalmente le chiavi di questa squadra, e Giuntoli l'ha accontentato su tutto. Risultato? Le prove dimostrano come la gestione, per l'allenatore, sia stato il vero limite del suo lavoro.