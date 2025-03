Vlahovic e Yildiz, il numero 9 e il 10 della Juventus trattati come mai si era visto nella storia del club

"Stai perdendo 3-0 e metti tre difensori". Anche, leggenda della, non si capacita delledurante il crollo dei bianconeri a Firenze. L'ex numero 10 poi rincara la dose: "Presi e cazzotti e nessuna reazione, dov'è lo spirito Juve?", chiamando in causa giocatori, allenatore e dirigenza., per quanto riguarda il campo e lo spogliatoio,, lato mercato e comunicazione. Una di queste, che si è manifestata in tutta la sua enormità al Franchi, è la

(e di tutta la Serie A), è ormai uned è completamente fuori dal progetto. Nel rapporto con il serbo,, in sede di (mancato) rinnovo e di (mancata) cessione quando era il momento. Ancheuna patata bollente, ma in quasi due anni di permanenza alla Continassa ha il demerito di, peggiorando la situazione. Detto questo, il numero 9 resta ildella Juventus, con 14 goal in 34 presenze in tutte le competizioni. E il fatto che ieri non sia stato preso in considerazione neanche per effettuare il riscaldamentosul caos che regna in questo momento alla Juventus.

. Investito a inizio stagione dell'onore e dell'onere della, prestigioso corollario al rinnovo del contratto, il turco è ildell'intera rosa della Juventus (41), anche se non il primo per minutaggio (il primato è di Federico Gatti, con 3.176 minuti, mentre Yildiz ne ha 2.742).fra agosto e settembre, Yildiz ha poi disputato(ha ancora 19 anni, non scordiamocelo): grandi fiammate (Inter all'andata, Manchester City) alternate a partite opache, alla ricerca di quella continuità che solo l'esperienza e l'appartenenza a un progetto forte possono portare. Ecco, il venir meno del secondo elemento,, fino a finire nel dimenticatoio della panchina e, quando schierato, disorientato dai continui cambi di ruolo.

, e nemmeno considerati per un ingresso in campo di pochi minuti con la squadra sotto di tre goal.. Un primato della Juventus di Motta e Giuntoli.