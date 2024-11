Dall'Inghilterra: Juventus, Amorim vuole Danilo al Manchester United

Giuseppe Bellini

Come riportato in Inghilterra da The Mirror,, difensore della, sarebbe finito nel mirino dele in particolare da, che diventerà da domani il nuovo allenatore dei Red Devils. L'allenatore portoghese vorrebbe puntare sul difensore bianconero, protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che brillante con Thiago Motta, che lo ha relegato quasi sempre in panchina, salvo ottenere risposte non all'altezza, a livello di prestazioni, nelle occasioni in cui ha deciso di impiegare il classe 1991 brasiliano. Al momento, però, non sarebbe una priorità del Manchester United acquistare Danilo a gennaio. Amorim dovrà dunque convincere la dirigenza del club inglese per cercare di portare l'ex difensore del Real Madrid a vestire la maglia dei Red Devils.

In questa stagione, Danilo ha collezionato 10 presenze con la maglia della Juventus, con un bilancio di 428 minuti giocati, un'ammonizione e un'espulsione per doppia ammonizione.