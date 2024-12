Dall'Uruguay: Milan su Canobbio. Chi è l'ala che giocava con Vitor Roque e ha litigato con Bielsa

LA STAGIONE ALL'ATHLETICO

Canobbio è riuscito comunque a brillare, anche in una stagione contrassegnata dalla retrocessione della sua squadra: 9 gol e 7 assist in 48 apparizioni totali nel ruolo di esterno, per lo più a sinistra, ma anche sporadicamente sul versante opposto e al centro in caso di necessità. "È la classica ala. Brevilineo, rapido. Magari lo prendono come alternativa a Leao o chissà, magari per sostituirlo. Perché di fatto è a sinistra dove opera. A chi somiglia? Direi Caniggia per la rapidità. Anche se Caniggia era più attaccante, mentre Canobbio è più un giocatore di fascia", le parole dell'agente Fifa ed esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante a Milan News.