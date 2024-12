Fonseca, riparte la missione: tutti gli obiettivi da centrare per tenersi stretto il Milan

OCCHI SU FONSECA - E i riflettori, come in ogni situazione del caso, saranno sempre puntati sul tecnico Paulo Fonseca che, col successo di Verona, ha leggermente riconsolidato una posizione come guida della società meneghina che, post pareggio con il Genoa, non sembrava più essere così solida. E invece, come fu con il trionfo nel derby e al Bernabeu in Champions League, l’allenatore lusitano si è ritrovato a rimettere a posto i chiodi che stavano cominciando a scricchiolare sulla propria panchina. Vincere aiuta a vincere, l’obiettivo rimane proseguire in questa missione. E a proposito di obiettivi, di missioni… Sono vari da centrare per Fonseca per assicurarsi un futuro stabile a Milano, sponda rossonera, e allontanare le ombre di tecnici come, ad esempio, Massimiliano Allegri, pronti a subentrare in corsa in caso di addio con il portoghese ex Roma.