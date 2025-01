AFP or licensors

, decano dei giornalisti sportivi ed esperto del mondo Juventus, intervenendo a Radio Radio parla del momento di Andrea Cambiaso, esterno della squadra bianconera, e di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese della Juve: "Koopmeiners è stato il migliore dell’Atalanta. Mi ricorda Ramsey della Juventus. Cambiaso è in una situazione molto strana. Qualcuno all’interno della società ha messo in giro voci che lui avrebbe litigato con l’allenatore".Cambiaso aggiunge, come riporta TuttoJuve.com: "Questo soltanto perché lo vogliono vendere. Si parla del City. Lo vogliono vendere e quindi avvelenano i pozzi attorno al ragazzo che sta soffrendo parecchio sia a livello fisico, sia a livello psicologico. Non è lui, non è concentrato".