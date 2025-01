Juventus, il Manchester City segue Cambiaso: Guardiola lo stima. La posizione dei bianconeri

, terzino dellache, allenatore dei Citizens. Lo scrive Matteo Moretto, che aggiunge: per la Juventus Cambiaso è un calciatore molto importante e, ad oggi,fra i club. "Da capire se ci saranno sviluppi", aggiunge Moretto nel suo post su X.in questa stagione è stata davvero curiosa., con grandi prestazioni in avvio e poi un concorso di colpa fradel calciatore (la folle azione personale che ha portato al pareggio del Lecce al 93', lo scivolone che ha dato il la al pareggio della Fiorentina all'88'),

In questa seconda accezione, la sensazione è che ipossano averanche chi ha la caratteristica del jolly come proprio punto di forza: terzino destro, terzino sinistro, mediano, esterno alto, mezzala, e chi più ne ha ne metta., e nel post partita sono arrivati anche gli, che probabilmente fra Atalanta (domani) e Milan (sabato) tornerà a schierare Cambiaso

per il classe 2000 ex Bologna e Genoa, che ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2029, e un ingaggio da un milione di euro a stagione. Per lui, la Juventus è disposta a sedersi a un tavolo per non meno di 50 milioni.