D'Amico, Ausilio e Sartori premiati dall'ADISE: sono loro i migliori Direttori Sportivi della Serie A 2023/24

un' ora fa



In occasione del Gran Galà d’apertura della sessione estiva del calciomercato in corso a Rimini, l'ADISE ha premiato u tre migliori Direttori Sportivi della Serie A 2023/24,



A conseguire il titolo Tony D'Amico, DS dell'Atalanta che ha conquistato l'Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen.



Premiati anche Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, e Giovanni Sartori, dirigente del Bologna.