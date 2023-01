. L’ex giocatore diè accusato di. Prima di essere giudicato, il brasiliano è statocome misura preventiva e si trova ora a, dove ha già trascorso diverse notti. La sua storia però ha insospettito molti che credono che l’ex giocatore sia stato vittima di una trappola.- In primis è stato suo fratello,, a lanciare l’allarme. Lo ha fatto nel programma ‘Espejo Publico’ dove ha detto: ‘. Non riusciamo a spiegarcelo altrimenti, ha avuto una carriera impeccabile in tutto il mondo e quello che gli sta succedendo lo sta ferendo. Stiamo soffrendo e. Io e i miei genitori stiamo vedendo delle cose che ci lasciano tanti dubbi e arriveremo presto in Spagna per mettere a posto le cose. Non possiamo venire subito perché mio padre sta poco bene e deve sottoporsi a un’operazione.”. A far eco a Ney è stato anche, altro fratello di Dani che ha detto: “Hanno oltrepassato ogni limite,. Non so cosa stia succedendo ma– Dani si trova in carcere anche per unaSeguito dall’avvocatessa, aveva deciso di. Alves aveva poi detto di aver incontrato brevemente la donna, e infine. Tre versioni contraddittorie che gli sono costate la prigione preventiva, senza possibilità di. Anche per questo motivo, il brasiliano ha scelto di recusare il proprio legale e di affidarsi aLe teorie complottiste intanto impazzano. La maggior parte della stampa spagnola sostiene che. La nuova strategia difensiva punta a mostrare un Alves, che sa di aver sbagliato e che ha deciso di sua volontà di farsi arrestare. Si spera in questo modo di farlo uscire di galera. Ma c’è un video, registrato involontariamente da uno dei poliziotti corsi in soccorso della donna, che proverebbe le violenze del giocatore nei suoi confronti.– La vicenda ovviamente campeggia su tutti i giornali spagnoli e brasiliani. El Periodico ha fatto luce su come il giocatore stia passando le sue giornate al Brians II. Qui, come un altro campione brasiliano. I due stanno facendosi forza a vicenda nel rigido regime carcerario e i funzionari stanno facendo in modo di evitargli contatti con gli altri detenuti. Subissato dalleDani Alves gioca ogni giorno a calcio con gli altri reclusi e non ha trattamenti privilegiati. Anzi,. Dovesse arrivare una sua foto sui social, le conseguenze in merito di violazione della privacy sarebbe molto gravi per la struttura.