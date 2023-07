10 anni di carcere. Tanto rischia Dani Alves per il presunto stupro effettuato ai danni di una ragazza di 23 anni datata 30 dicembre 2022 dentro una discoteca a Barcellona. Le indagini nel tribunale della città catalana si sono concluse e l'ex difensore, che in carriera ha vinto la bellezza di 42 titoli, è stato rinviato a giudizio.



Incarcerato lo scorso 20 gennaio, Dani Alves (il quale ha fino ad ora fornito tre diverse versioni dell'accaduto) verrà ascoltato dal giudice il prossimo 3 agosto: poi starà al Tribunale di Barcellona fissare l'inizio del processo, che avverrà probabilmente tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Il magistrato che ha lavorato sul caso ha fissato anche una cauzione pari a 150 mila euro, al momento però non esercitabile, scrive Mundo Deportivo, perchè resta concreto il pericolo di fuga.