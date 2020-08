Il capitano della selezione olimpica spagnola di calcio,, si unisce a. Il centrocampista dell', rivale dell'Atletico Madrid in Champions, lancia un messaggio di solidarietà a tutti i calciatori.22 anni, Dani Olmo ha deciso di unirsi a Common Goal per promuove la costruzione della pace, dell'uguaglianza di genere e dei diritti dell'infanzia. Olmo diventa il 160esimo membro a unirsi a questo movimento, pochi giorni dopo l'ingresso nella squadra di Paulo, stella dellae dell'Nato a, in, nel 1998, dopo essersi formato nella prestigiosa Masia delda quando aveva 9 anni, Olmo va in Croazia nel 2014 per giocare nella prima squadra della. Fu eletto miglior giocatore della Liga croata nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Nel gennaio del 2020 firma per il, club di Bundesliga, con Juliancome allenatore, anche lui membro di. Olmo ha sfruttato la partita contro l'Atletico, quarto di finale di Champions League, per lanciare un messaggio di solidarietà e responsabilità individuale agli altri calciatori: "Noi calciatori non siamo al margine della realtà sociale, e in questi momenti duri e difficili dobbiamo essere coscienti dell'importanza che può avere il calcio" dice Olmo. "E per quanto possibile, approfittare di quella portata sociale per aiutare tutti, giorno dopo giorno, a essere migliori, senza ulteriori pretese che contribuire e aggiungere"."Felice di appartenere alla comunità di Common Goal, voglioso di fare parte di un movimento i cui obiettivi siano trasformare l'industria del calcio e massimizzare il suo contributo nel mondo".permette ai calciatori e agli altri membri dell'industria del calcio di donare un minimo dell'1% dei propri soldi a iniziative e organizzazioni che utilizzano il calcio come mezzo di trasformazione sociale. La rete di organizzazione dil include 138 organizzazioni che lavorano in appoggio agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in più di 90 paesi."Attraverso Common Goal, voglio appoggiare un progetto dellache spende molto tempo lavorando in comunità della Croazia e dei Balcani dove si continua a soffrire le conseguenze della guerra. Tuttavia oggi si vivono conflitti etnici che influenzano numerose comunità e frenano il ritorno a una società senza conflitto dove regni l'uguaglianza. A proposito di questo, sono impegnato con la protezione dei diritti dell'infanzia, l'educazione infantile e l'uguaglianza di genere. I bambini e le bambine sono sempre, tristemente, le grandi vittime".Con Olmo, tra gli altri calciatori, c'è anche l'italiano Giorgio, che ha festeggiato il suo terzo compleanno lo scorso 4 agosto, ha raccolto fino adesso più di due milioni di euro che si sono convertiti in iniziative che utilizzano il calcio come mezzo per la trasformazione sociale. Il movimento ha raccolto più di 600mila euro per il Fondo di risposta al Covid 19, lanciato nell'aprile 2020.