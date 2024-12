Danilo con la Juventus fino alla fine: "Mai visto un capitano che lascia a metà stagione"

Dopo la vittoria per 2-0 sul Manchester City nella sesta giornata della fase campionato di Champions League,, capitano della, ha parlato ad Amazon Prime Video:"In estate mi avevano piazzato in tante squadre, in tanti club. Ma io. Il mio legame con la Juventus va oltre il giocare di più o di meno, mi metto a disposizione e in discussione sempre. So che alcune prestazioni sono state altalenanti e sotto il mio livello. Ho un contratto fino a giugno e voglio restarci fino alla fine,".

Danilo nelle ultime settimane era stato accostato al, che cerca un'alternativa sulle corsie esterne della difesa a Di Lorenzo e Olivera, maLo stesso CFO bianconero, intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio il 2 dicembre, aveva messo le cose in chiaro sull'argomento: "E' il nostro capitano, ce lo teniamo stretto specie in questo momento.".