Danilo più vicino al Napoli: cosa manca per chiudere con la Juventus

Il futuro dele quello disembrano essere destinati ad intrecciarsi. Il difensore brasiliano èe l'obiettivo comune è quello di trovare un'intesa il prima possibile. C'è Conte che da tempo chiede un difensore che possa rappresentare un'alternativa pronta alla coppia Rrahmani-Buongiorno e l'infortunio di quest'ultimo porta la necessità di accelerare i tempi per un rinforzo lì dietro. Considerando anche un altro fattore, ovvero- C'è stata una rapida evoluzione della situazione Danilo in casa Juve. Perché il calciatore quest'anno, nonostante sia rimasto in panchina solo cinque volte dall'inizio della stagione,è stato comunicato a lui e al suo entourage che il club è pronto ad ascoltare le offerte per un suo addio. Ai titoli di coda oramai l'avventura dell'ex City e Real in maglia bianconera,

JUVENTUS, DANILO E' SUL MERCATO

Infatti Conte ha chiesto espressamente di avere in rosa l'attuale capitano della Juve.ed è pronto a sposare la causa azzurra. L'idea è quella di accelerare nei prossimi giorni e trovare un accordo contrattuale tra le parti. Anche se c'è da sciogliere un nodo con la Juventus, perchéUn assist al Napoli potrebbe arrivare dalla scadenza del contratto che è prevista a giugno, ma anche dail centrale difensivo che la Juve ha puntato e che conta di portare ai piedi della Mole a stretto giro. Danilo cerca di far pressione e liberarsi già nei prossimi giorni. Intanto spuntano le sirene arabe, con l'di Pioli e CR7 che si fa sotto, ma