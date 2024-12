Getty Images

Atalanta e Napoli non sbagliano: Gasperini e Conte inseguono l'Inter nelle quote scudetto

29 minuti fa



Un dolce Natale per Atalanta e Napoli. Le prime due della classe, seppur con qualche patema di troppo, non sbagliano contro Genoa ed Empoli, mantenendosi in piena lotta scudetto. La Dea, dopo l'undicesima vittoria di fila, è la prima rivale dell'Inter nelle quote: lo storico tricolore paga 3, in lieve calo rispetto al 3,10 della scorsa settimana. Si sale a 5 per il Napoli, che sembra aver ritrovato la rotta giusta dopo il ko interno con la Lazio, vincendo due gare di fila in trasferta. L'Inter, come detto, resta la favorita dei bookie a 1,70, mentre la vittoria di Monza non aiuta più di tanto la Juventus, sempre lontana in quota e offerta a 41. Poca fiducia anche nella Lazio, reduce dal 2-1 sul campo del Lecce: l'ipotesi scudetto biancoceleste è in lavagna a 34.