Danimarca-Serbia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(martedì 25 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara della terza e ultima giornata delnella fase a gironi di Euro 2024. Una sfida decisiva per gli esiti del girone, che include anche Inghilterra e Slovenia, in campo in contemporanea. Avvicinandosi al match, la classifica vede l'Inghilterra a 4 punti, seguita nell'ordine da Danimarca (2 pti), Slovenia 2 (pti) e Serbia (1 pto). Tutto ancora aperto, con Danimarca e Serbia che vincendo si garantirebbero un posto agli ottavi. Si parte alle 21, si gioca presso la Fussball Arena di Monaco.

Partita: Danimarca-SerbiaData: martedì 25 giugno 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00Canale TV: Sky Sport (canale 253)Streaming: Sky Go, NOWDanimarca-Serbia viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport (canale 253), su Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Inghilterra-Slovenia). In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.Telecronaca affidata a Daniele Barone su Sky Sport canale 253, a Giovanni Poggi su Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. CT Hjulmand: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Mladenovic; Tadic; Jovic, Mitrovic. CT Stojkovic