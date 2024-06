Vlahovic fa fatica nella Serbia come alla Juve: anche senza Allegri la musica non cambia

AFP via Getty Images

Dopocaratterizzata dacomplessive nelle due competizioni disputate con la, il serbo cercava da questa rassegna continentale una sorta di risposta a tutte le critiche.'Chiacchiericcio' che c'è intorno al suo nome e che sempre ci sarà,ma che in fondo - nel caso di Vlahovic - si era amplificato a 'costante rumore di fondo', in quella scissione che da alcune stagioni ormai aveva caratterizzato il mondo bianconero: trae chi al tecnico invece forniva le attenuanti generiche quasi sempre riconducibili a 'una rosa mediocre'.

E così, dalla sua avvenuta tedesca con la nazionale della Serbia, Dusan Vlahovic in qualche modo cercava qualche certezza; un po' di tranquillità per mitigare quel costante ronzio nelle orecchie con cui deve convivere ormai da quando veste la maglia bianconera. Ecco:Le prime due uscite agli europei sono infatti per il bianconero terminate con un bilancio piuttosto fallimentare. Non che qualcuno si aspettasse sfaceli, per carità, nella sfida d'apertura dei balcanici contro l'Inghilterra: la Serbia era ampiamente sfavorita e, per un tempo, ha in sostanza rinunciato in massa a scendere in campo, salvo accorgersi dopo l'intervallo che gli inglesi non erano questa macchina infernale che probabilmente si erano immaginati.

Casomai,all'Allianz Arena.per Luka, la partita di Vlahovic è terminata ancor prima che i serbi subissero il gol di svantaggio: sintomo, in qualche modo, che più che la classica reazione del cittì col tentativo di invertire l'inerzia dopo un gol di svantaggio,o, a essere un po' più cattivelli, delle 'bocciature'.Chissà come proseguirà l'Europeo della Serbia, che a ogni modo - come tutte - resterà attaccata a una speranza di qualificazione nel Gruppo C nella sfida dell'ultima giornata contro la Danimarca.. Quel che sappiamo, però, è che. Non vuole essere una risposta per schierarsi in una delle fazioni citate poco sopra, quanto una semplice constatazione della realtà dei fatti.. Per ritornare a vederlo segnare in due partite consecutive con la sua nazionale occorre infatti ripercorrere i vari tabellini fino al marzo del 2023, quando andò in gol nelle qualificazioni a questo europeo prima con la Lituania e poi con la doppietta al Montenegro.

Che cosa vuole testimoniare questo semplice mix tra attualità e riflessione a caldo del post Slovenia-Serbia? Beh, chema soprattutto che dopo l'estate, al di là di come vada a finire questa campagna della Serbia, Vlahovic sarà chiamato a invertire sul serio la rotta.Inevitabile, dicevamo, quando di professione fai il centravanti della Juve. Ancor di più se, per anni, parte della narrativa intorno al tuo nome ti ha comprensibilmente concesso tante attenuanti a causa del lavoro del tecnico. Da agosto la musica cambierà. E cadrà - o meno - la maschera sul volto di Vlahovic.