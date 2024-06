Danimarca-Serbia LIVE dalle 21

AFP via Getty Images

Ultima giornata del gruppo C: si sfidanoe tutto è ancora in ballo. Mentreresta prima, danesi e serbi si giocano a Monaco la seconda piazza. Con una vittoria infattie compagni opererebbero il sorpasso e si qualificherebbero (a meno che la Slovenia non batta gli inglesi) mentre la squadra dinecessita di vincere o anche pareggiare, se i Tre Leoni fanno il loro dovere.(3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojberg, Bah; Eriksen; Wind, Hojlund.Hjulmand(3-4-2-1): Rajkovic, Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Zivkovic, Gudelj, Ilic, Mijailovic, Lukic, Samardzic, MitrovicStojkovic

