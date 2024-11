Danso: "Il mio cuore è a posto, con la Roma dev'essere saltata per un altro motivo"

Kevin, difensore austriaco del Lens che ha visto saltare all'ultimo il proprio trasferimento alla Roma in estate a causa di presunte complicazioni a livello cardiaco, ha parlato a L'Equipe:“Mi ha fatto davvero male. Può succedere a tanti giocatori, per questo dico sempre che non sono infelice. Se mi sono arrabbiato? Ovviamente sì. Non avevo mai sentito una spiegazione del genere. Dopo aver superato tutti i tipi di esami medici in Inghilterra,Ho dovuto effettuare numerosi test per scoprire che finalmente potevo giocare, anche perché la situazione era diventata troppo complicata”.

Cinque presenze finora in stagione per Danso, che dopo il naufragio dell'affare con la Roma ha dovuto sottoporsi a controlli approfonditi, ma che è tornato in campo e adesso non chiude ad un nuovo trasferimento nella sessione invernale di mercato. Dove? Non certo a Roma...