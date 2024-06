Darmian: "Blocco Inter? Tutti vogliamo far bene per l'Italia, a prescindere dalla squadra"

Getty Images

Matteo, difensore dell'Inter e dell', ha parlato a Sky prima della gara amichevole contro la Bosnia, ultima prima di partire per Euro 2024:"Mi sento ancora un ragazzino... Cerco sempre di mettermi a disposizione, di dare il mio contributo e fare del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".- "Di mettere in campo quello che abbiamo provato in questi giorni. Sicuramente è un test importante di preparazione a quello che sarà il nostro percorso in Germania e lo vogliamo fare nel migliore dei modi".

"Sì, penso che sia un gruppo di ragazzi perbene, stiamo bene insieme e penso che questa sia una base importante per fare qualcosa di buono all'Europeo"."Quando siamo in Nazionale vogliamo fare tutti bene per l'Italia, al di là del blocco Inter e di quelli di altre squadre. Siamo tutti bravi ragazzi, un gruppo sano e lo vogliamo dimostrare nel rettangolo verde, che è quello che conta di più".