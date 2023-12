Solo 9 minuti in campo e un gol che però vale oro.è davvero tornato eè un segnale importantissimo che l'attaccante canadese sta mandando ai critici, al mercato e a tutti quei club, comeche da inizio stagione lo stanno seguendo e stanno lavorando per lui in vista delle prossime sessioni di mercato di gennaio ed estive., ma l'inizio di stagione ampiamente negativo al punto da aver perso il posto da titolare in favore di Yazici avevano fatto storcere il naso ai più. Che fosse solo un fuoco di paglia? La risposta David ha voluto darla ancora una volta in campo cone quello di ieri sera contro il PSG che in soli 9 minuti partendo dalla panchina ha fermato la capolista e ridato respiro alla rincorsa Champions della squadra allenata da Fonseca.Inutile negarlo, le tante voci di mercato attorno a lui e quel contratto in scadenzache non viene rinnovato hanno inciso e stanno incidendo anche nelle scelte dell'allenatore ex-Roma. A gennaioe ha già avvisato le società interessate. Il Milan a quelle cifre difficilmente proverà l'affondo per lui mentre in casa Juve ci sarà margine solo in caso di cessione di Vlahovic.quando entrando nell'ultimo anno di contratto la valutazione scenderà e di tanto. È lì che il club rossonero potrebbe provare a trovare un'intesa sfruttando gli ottimi rapporti col Lille. Moncada e D'Ottavio stanno però visionando anche altri profili e le alternative al bomber canadese non mancheranno.