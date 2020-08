Il Mago sta per sbarcare a Roma: la trattativa per portare David Silva, in uscita dal Manchester City, alla Lazio, è ormai in dirittura d'arrivo. Pronto un contratto triennale per l'asso spagnolo, che ha preso la propria decisione: manca ormai solo qualche giorno, ma gli aspetti contrattuali sono ormai praticamente definiti, con gli ultimi dettagli da definire legati alla Champions dei Citizens, che prevede ora il quarto di finale contro il Lione giustiziere della Juve di Sarri



FIRMA IN VISTA, TRA BONUS E BENEFIT: LA CASA A PONTE MILVIO... - Il classe 1986 ha detto sì a Claudio Lotito, già lunedì potrebbe essere il giorno della firma: contratto di tre anni ma non solo, anche diversi benefit per la famiglia, con il padre dell'asso spagnolo che ha praticamente ufficializzato l'affare, con le parole di ieri. Provvedimenti per favorire l'ambientamento a Roma e lo stretto contatto con la Spagna: tra questi, un aereo privato e una casa in zona Ponte Milvio da destinare al preparatore personale di SIlva.



IL BLITZ DEL FRATELLO E LA VOGLIA DI SERIE A - Nella serata di giovedì l'incontro decisivo tra il presidente della Laazio e Nandez Jimenez Silva, fratello di David, in un ristorante romano: secondo blitz dell'agente per chiudere gli accordi. Il 34enne è attratto dalla Serie A, ha declinato proposte arrivate dagli Emirati Arabi e dalla Major League Soccer (Miami, dove lo voleva David Beckham). Pronto per l'Italia, pronto per illuminare le notti biancocelesti.