"Revolution".









. Questa è la parola chiave per descrivere il momento che sta vivendo l'Italia del pallone, grazie alla svolta arrivata dai diritti tv: sbarca(si legge DA-ZON), la piattaforma lanciata dache permetterà agli utenti di vedere quando vogliono e dove vogliono in esclusiva 114 partite a stagione – 3 per giornata - della Serie A, oltre gli highlights degli altri 7 match di campionato, fino a giugno 2021. Su DAZN saranno visibili in esclusiva assoluta, per i prossimi tre anni, alcune delle migliori partite della Serie A: l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30 e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. Pronti al lancio, lo conferma a, Chief Commercial Officer di Perform e direttore di DAZN: "Contiamo di chiudere gli ultimi accordi e finalizzare produzione e piattaforma per fine luglio-inizio agosto, mancando due mesi siamo andati in parallelo. Abbiamo fatto un lavoro di head-hunting, per iniziare a individuare persone e giornalisti, i rami dove andremo ad assumere sono digital marketing, comunicazione produzione e servizi editoriali".. Molti lo vogliono definire il Netflix dello sport. In parte è vero, in parte no: è quello che si avvicina di più dal punto di vista di piattaforma, allo stesso tempo però è un servizio live e non on demand, a livello tecnologico l'investimento sull'infrastruttura è più importante e il prodotto deve essere più stabile. Per ora abbiamo queste tre partite (20.30 sabato, 12.30 domenica e una di quelle in contemporanea delle 15)"."C'è un peeking system sulle prime 20 partite: Sky sceglie le prime quattro, noi una, Sky, noi una, poi Sky 4, noi una. Delle prime venti noi prendiamo quattro delle migliori di tutto il campionato"."Le prime 20 partite verranno allocate nei nostri slot, il sabato alle 20.30 è nostro, Sky non potrà mai avere una partita il sabato alle 20.30. E' positivo che chi giocherà la Champions il martedì giocherà il sabato,. E alle 12.30 ci potranno essere Inter e Milan, che hanno proprietà cinesi..."."Chiariamo, siamo agnostici: faremo accordi commerciali con la maggior parte delle piattaforme presenti in Italia. Il nostro interesse è essere disponibili su più punti vendita possibile, quindi che la nostra applicazione sia integrata con quante più piattaforme possibili. Potrà esistere un accordo con Sky, con Mediaset, a seconda di come queste conversazioni proseguiranno"."Cercheremo nell'interesse del fan di far sì che la transizione da un ambiente come Sky a DAZN sia il più facile possibile. Le nostre partite verranno consumate sulla nostra piattaforma: anche Netflix ha un accordo commerciale con Sky, l'utente passa da uno all'altro senza neanche accorgersene"."Le nostre tre partite le abbiamo noi. Innanzitutto non c'è nessun accordo, stiamo iniziando a discuterli e vedremo come si svilupperà il tutto"."In parallelo abbiamo iniziato ad avere conversazioni con tanti altri detentori di diritti che speriamo di annunciare nelle prossime due settimane. Ad esempio in Germania abbiamo la Champions League, l'Europa League, la Liga la Premier, la Serie A, NFL, NBA, NHL, boxing, darts, UFC... L'idea è creare una piattaforma multisport per l'utente italiano che abbia una predisposizione sufficientemente forte per avere successo nel territorio italiano. Prezzo 9,99 con free trial iniziale e possibilità di fare pause nel periodo estivo: è molto flessibile e aiuta a portare l'utente a consumare il contenuto sulla nostra piattaforma"."Siamo già integrati su tutto: Samsung, Xbox, PlayStation, Chromecast, Fire Stick, Sony, Toshiba... Il giorno 1 l'applicazione sarà immediatamente visibile"."Sabato 18 agosto, 20.30, sei in spiaggia e vuoi guardare la Juve: dove la guardi?. Poi, a livello globale, il 65% dei nostri utenti guarda su big screen: non siamo una piattaforma mobile, la maggior parte del contenuto viene consumato su televisione"."Esempio, ti stai guardando in televisione la Juve e sul tablet puoi guardarti l'NBA:Sulla base del contenuto poi, andiamo a consigliare:, ma utilizziamo lo spot per ricordarti che sabato c'è il Milan che tifi Milan, che c'è il wrestling se guardi quello... E' un modo più smart di engage, di coinvolgere l'utente"."Stiamo discutendo anche i diritti d'archivio più che per le partite live per realizzare fixture e programmi originali. Non faremo talk show, lo lasciamo fare a chi lo sa fare bene. Noi faremo pre-post con interviste e accesso al campo, non ci sarà uno studio ma faremo cronaca. Lavoreremo tanto sui talent, sui social media influencer, su ambassador: dare un taglio diverso da quello che potrebbe fare un broacaster tradizionale, andare sul digital"."Ci sono circa 4 milioni di utenti che pagano per il calcio mettendo insieme Sky e Mediaset, più 2 milioni di 'illegali'. Entrando con 9,99 cerchiamo di prendere anche chi non vuole avere contratti di 12 mesi, o non vuole farsi installare la parabola, o magari è giovane o non ha la capacità di spendere altre cifre., più attaccare la customer base esistente perché vorrà vedere tutto il calcio, e per farlo dovrà passare da DAZN. Poi bisognerà vedere cosa succederà con gli accordi commerciali"."Trattiamo l'evento in modo diverso a seconda del tipo: platinum, gold e silver. Sicuramente il sabato sera verrà trattato platinum quindi due commentatori, inviato a bordo campo e via dicendo. Altre partite le valuteremo volta per volta: il Clasico o Mayweather-McGregor in Germania li abbiamo trattati in maniera particolare, avevamo Klitschko a commentare..."."La nostra idea in realtà è ampliare la customer base del calcio italiano: arriviamo con un prezzo più democratico e riavviciniamo i giovani, i millennials che non hanno più voglia di sottostare a un contratto di 12 mesi, si muovono e vogliono consumare il contenuto on the go... In Germania per esempio abbiamo comprato la Premier League e triplicato gli ascolti, perché abbiamo un modo più engaging di proporla"."L'abbiamo valutato, abbiamo trovato un modo di deliverare il contenuto in modo che l'utente, che l'80% del territorio ha a disposizione. Se poi si aggiungono 3G e 4G si copre praticamente tutto il territorio italiano. Abbiamo avuto un solo problema serio in Giappone, da allora più nulla: da un punto di vista di customer service, abbiamo un rating molto positivo"."Non ve lo dico (ride, ndr). Considerando diritti, investimenti sul marketing e assunzioni del personale sono alti; la cosa positiva è che abbiamo costi fissi più bassi rispetto a broadcaster tradizionali. Non stiamo parlando di cifre basse di abbonati, se no non saremmo qua"."I nostri shareholder la vedono sul lungo periodo: non siamo qua per stare tre anni, facciamo un investimento iniziale e andiamo sul lungo termine. Siamo qua per restare e andare avanti"."Ce lo chiedono tutti (ride, ndr)!: si parla di calcio in continuazione, si guarda la partita poi il bar, la moviola... Il calcio è il sistema in Italia erispetto alla competizione che siamo andati a comprare. Poi, l'italiano è appassionato di motori, ciclismo, nuoto, volley... è un appassionato di sport in generale. Abbiamo fatto analisi e abbiamo pensato che lanciare un prodotto a 9,99 probabilmente sarebbe stato un grande successo, sia per l'utente attuale che per tutti i giovani, i millennials, che in parte la Serie A stava perdendo, perché andavano a consumare in maniera sporadica. Stiamo cercando di riportarli a guardare la Serie A, a consumare il contenuto nel modo in cui vogliono loro, che ormai è cambiato"."Sì, e in Germania abbiamo preso gli highlights in esclusiva., abbiamo costruito una customer base in maniera molto rapida, in Giappone dopo un anno dal lancio avevamo più di un milione di abbonati paganti. Ad agosto 2018 rilasceremo i dati, in Giappone abbiamo tutto: J-League, Baseball, campionati stranieri, Formula 1..."."Abbiamo preso uffici in centro a Milano e stiamo concludendo il contratto, metteremo tutto lì e utilizzeremo anche Opta per raccontare le partite in maniera più oggettiva. Utilizzeremo tutti i nostri asset per portare quanti più fan sulla piattaforma"."La produzione resta alla Lega, noi faremo commento ed editing post-produzione. E il trattamento durante il live della parte inviato dal campo, mix-zone..."."E' un po' come la navicella di Star Trek che cerca di uscire dal buco che si sta chiudendo: dobbiamo correre come dei matti (ride, ndr)"."In realtà doveva partire ieri con un annuncio, purtroppo quello della Lega è arrivato tardi ed è stato posticipato. In questo momento si può andare su DAZN.it, lasciare nome cognome ed e-mail e faremo sapere. Io credo che nel giro di 2-3 settimane inizieremo ad annunciare tutto, l'idea è andare in comunicazione verso fine luglio e partire già con contenuti sulla piattaforma"."Per dare l'idea: in Giappone facciamo live broadcasting di 16mila eventi l'anno, fa capire l'entità.. Avremo bisogno di tanti giornalisti. Quando è uscita quella notizia mi sono arrivati tanti curriculum di gente interessata, non credo che avremo problemi a trovare"."USA e Scandinavia sono avanti, ma in generale si è tra i primi. C'è un fenomeno di utenti che iniziano a 'tagliare il cavo': iniziano a usare abbonamenti più flessibili, democratici, e questa cosa sta arrivando a valanga dagli Stati Uniti".