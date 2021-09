Dopo alcuni problemi nelle prime due giornate di Serie A, Dazn si è messa al lavorodel prossimo turno che porteranno inevitabilmente tante persone collegate temporaneamente sulla piattaforma streaming. La Repubblica racconta che dopo le polemiche delle scorse settimane- In questo modo sono stati rafforzati i server di supporto installati in corrispondenza dei principali ripetitori di segnale delle telco, e cosìper le due partite senza dover ridurre la qualità di trasmissione video, in linea con le indicazioni di Agcom.