Dazn, quando andrà in onda Open Var sulla 37esima giornata: rigore di Bisseck, rigore tolto a Neres, tanti episodi

, complice la contemporaneità di nove partite, giocate tutte domenica alle 20.45 di domenica 18 maggio, non è andato in onda su Dazn il classico appuntamento di Open Var, la rubrica arbitrale in cui vengono fatti sentire gli audio arbitro-var degli episodi più discussi di giornata. La trasmissione non sarà però cancellata e, al contrario,Gli episodi da commentare saranno tanti, a partire dal rigore concesso alla Lazio contro l'Inter per mani di Bisseck in area passando per il rigore dato e poi tolto al Napoli contro il Parma per fallo di Simeone su Circati. E infine anche l'espulsione di Gimenez in Roma-Milan.

Gli audio delle comunicazioni fra arbitro e var di tutti questi episodi saranno fatti ascoltare in diretta questa sera su Dazn.