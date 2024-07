De Gea apre al Genoa: i rossoblù valutano il colpo in porta

Getty Images

Dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter il Genoa è rimasto scoperto tra i pali. I rossoblù hanno preso tempo per valutare diversi profili, hanno sondato qualche pista sia in Italia che all'estero ma dopo aver ristretto il cerchio ora stanno lavorando a quello che potrebbe essere un gran colpo. Scorrendo la lista degli svincolati, infatti, i dirigenti rossoblù si sono soffermati su un nome:- Il Genoa ha contattato l'entourage del portiere classe '90 che come riporta Sky Sport ha dato apertura al trasferimento in Liguria,. A 33 anni lo spagnolo si porta dietro una grande esperienza internazionale, oltre ad aver giocato col Manchester United ha vestito anche la maglia dell'Atletico Madrid e ha le caratteristiche che chiede Gilardino.

- In passato, così come il Genoa prima di pensare a lui ha valutato altri portieri: tra questi c'era anche il nuovo acquisto del Parma Zion Suzuki, per il quale però i gialloblù si erano mossi in anticipo e sono sempre stati i più convinti ad affondare il colpo. Ora il Genoa è su De Gea, il giocatore ha aperto al trasferimento e aspetta una risposta della società: riflessioni in corso.