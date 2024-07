Genoa, insidia tedesca per Gudmundsson: sull'islandese spunta l'interesse dello Stoccarda

Getty

Non solo Inter, Juventus e Napoli. Il talento dinon è passato inosservato neppure al di là delle Alpi.Il numero 11 del Genoa, da tempo oggetto del desiderio dei principali club italiani,La formazione sveva, reduce da uno splendido secondo posto in Bundesliga, vorrebbe rafforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, nella quale sarà protagonista anche in Champions League, portando alla corte di Sebastian Hoeness l'islandese autore di 20 reti tra Genoa e nazionale nel corso dell'ultimo anno.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, i tedeschi non avrebbero ancora formula un'offerta ufficiale ma starebbero cominciando a sondare il terreno con il Grifone e con il ragazzo per capire la fattibilità dell'operazione.Lo scorso gennaio il Genoa rifiutò 25 milioni dalla Fiorentina per Gudmundsson e a chi in questi mesi ha bussato ai suoi cancelli ha sempre risposto di volere una contropartita esclusivamente economica non inferiore ai