Un'altra giornata insieme. Dal mattino al tramonto nel Golfo di Napoli., una luna di miele con famiglie al seguito, ore trascorse per saldare ulteriormente un legame che appare già solido e forte. Uniti, il presidente e il neo allenatore del, per siglare il patto che lancerà gli azzurri sempre più in alto nelle sfere del calcio internazionale.(foto Twitter @HarryBosch73)Dopo la cena e la passeggiata tra le stradine di Capri di venerdi sera, i due hanno trascorso la giornata insieme in barca.. Pranzo a Nerano, cena a Marina grande di Capri: De Laurentiis ha voluto fare le cose in grande per conquistare il cuore del suo nuovo pupillo. Si è parlato, e tanto, di mercato. Come anticipato ieri da Calciomercato.comL'ex Bayern vuole la certezza che eventuali partenti eccellenti vengano rimpiazzati a dovere. Il sogno centravanti (la suggestione) è reale, ma l'unica vera richiesta riguarda un esterno difensivo.Il terzino destro, vero cruccio al momento in casa Napoli. La trattativa con il Salisburgo per Stefan, nonostante la volontà del giocatore sia tinto di azzurro, non si sblocca. Gli austriaci fanno muro e sparano alto. Per questo, stando a La Gazzetta dello Sport,Il colombiano, protagonista anche in Russia con i Cafeteros (4 presenze), è un profilo che piace al ds. Discreta esperienza internazionale (23 gare in Europa), il costo del cartellino non dovrebbe essere proibitivo (tra i 10 e i 12 milioni), così come l'ingaggio è assolutamente alla portata del Napoli. Già seguito dalla(l'agente si è incontrato settimane fa con i bianconeri), la candidatura del colombiano si fa sempre più largo nelle pieghe delle difficoltà legate a Lainer.