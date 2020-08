Il presidente del Napoli, che ha raggiunto la sede del ritiro di Castel di Sangro, ha rilasciato le sue prime impressioni a Radio Kiss Kiss: ", per esprimere questo spirito di appartenenza"."Mi auguro sia una grande apertura, poi quando verrà ne parleremo con Gravina. Qui. Ci lamentiamo che tutti vanno alle Maldive, a Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molto ignorantemente non conoscono. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra".: "E' stato sette mesi fermo, deve conoscere il calcio italiano, bisogna dargli tempo e spazio., cosi arriverà l'aiuto che lo farà crescere ed inserire in un contesto dove Rino Gattuso non farà sconti a nessuno".: "In questo momento sono avvilito, non stuzzicato, si pensa solo a fare un assist a Ceferin, come se lui fosse il finanziatore di tutti i sistemi calcistici europei. Sono sorpreso da tutte le leghe, bisognerebbe che siano più unite tra di loro., attenzione a fare sciocchezze".: "Abbiamo anche un'Inter che si è rafforzata, la Roma con una nuova proprietà, la Fiorentina al secondo anno cercherà di fare meglio, ma è inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo".