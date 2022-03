287 giorni dopo l'arresto cardiaco durante l'Europeo, ieriche ha perso 2-4 nell'amichevole con l'Olanda. Poco male, perché i riflettori erano tutti per lui. Anche gli avversari erano emozionati nel rivederlo in campo con la nazionale, come ha raccontato il difensore della Juventus. Siamo giocatori ma anche esseri umani, in quei momenti bisogna pensare a giocare ma è chiaro che siamo tutti contenti che Christian sia tornato a giocare a questi livelli".