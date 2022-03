L'Amsterdam Arena si è alzata in piedi per. Il centrocampista è tornato in nazionale e dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo ha segnato il gol del momentaneo 3-2 nell'amichevole della Danimarca con l'Olanda (). L'ex interista ha fatto centro proprio lì, in quello stadio dove è esploso anni fa con l'Ajax prima del trasferimento al Tottenham: "E' stato bello tornare qui - ha detto nel post partita -Non poteva esistere un inizio migliore, mi sento di nuovo un calciatore. Non vedevo l'ora di dimostrare di essere ancora un giocatore, sono felice di farlo. L'unico obiettivo che avevo era tornare in campo".- "Quell'episodio fa parte di me, del mondo. E' un momento che torna d'attualità con articoli, foto e video;e non più del malore durante l'Europeo".