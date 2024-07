, che avevamo minacciato l'esclusione delle squadre italiane dalle coppe europee e anche l'assegnazione degli Europei 2032. In particolare si dà- "Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge,apportato al relativo sistema sportivo".

- Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè (deputato di Forza Italia e firmatario del decreto legge) ha dichiarato:Si apre una nuova pagina, che mette finalmente al passo con i tempi il nostro sistema. Finora il ruolo della Lega Serie A, che con il suo apporto finanziario garantisce al calcio le energie necessarie per alimentarsi, era mortificato da una sotto rappresentazione antistorica oltreché palesemente ingiusta all'interno del consiglio federaleL'emendamento approvato infatti rappresenta la scossa che di qui a poco porterà al traguardo di un ampiodi calcio".

commenta con soddisfazione:a beneficio anche dei giovani, dello sport di base e delle nazionali.per l'indagine conoscitiva del Senato e per il lavoro svolto dalla Camera sull'emendamento dell'Onorevole Mulè, per quanto fatto per raggiungere questo primo, importante, risultato.Viene infatti affermato un principio cardine delle democrazie contemporanee, quello della '', su cui i vertici della Figc erano stati da me sollecitati già nel marzo 2022, purtroppo senza alcun seguito fino ad oggi, per cuiLa norma è un primo passo, indispensabile, del percorso di riforme che la Serie A ha chiesto da tempo. L'attenzione rivolta dalle massime istituzioni del Paese alla definizione di misure e strumenti necessari per una, alla stregua di altri settori che contribuiscono alla crescita economica e sociale del Paese".