Un emendamento mette in agitazione la Serie A: "Se il testo rimane com'è, niente coppe per le italiane"

AFP via Getty Images

Questo il virgolettato ricostruito dai colleghi de La Repubblica, protagonisti il numero uno della UEFAe il ministro dello Sport italiano Andrea, nella cornice dell'Olympiastadion di Berlino il 29 giugno, data dell'eliminazione dell'Italia per mano della Svizzera.Tema della discussione,: il testo punta a dare piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale alle leghe, il diritto per la Serie A di avere parere vincolante sulle delibere della Figc che la riguardano e la possibilità di ricorrere contro la giustizia sportiva direttamente al Tar del Lazio. In pratica, smantella l’autonomia della Figc.

Oggi, martedì 9 luglio, l’emendamentodel contrario. Il governo assicura che quello che sarà presentato avrà subito una “profonda riformulazione”. Cresce la preoccupazione, anche se è logico attendersi che venga presto trovata una quadra: il rischio di infrazione è in ogni caso tangibile e la questione è diventata oggetto di discussioni e pensieri anche nell’ultimo consiglio di Lega. L'emendamento è stato voluto dal numero uno della Lazio Lotito e avallato dal presidente della Lega Serie A Casini, ma mai dalla totalità dei club.