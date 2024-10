Dedica dei tifosi dello Stoccarda agli alluvionati dell'Emilia Romagna: lo striscione esposto contro la Juve

Getty Images

Non solo calcio e rivalità, nella sfida tra- valida per il terzo turno di Champions League e in scena a Torino questa sera - c'è spazio anche per un bel gesto di solidarietà. Protagonisti del bell'episodio, che hanno deciso di dedicareIn particolare, sugli spalti dell'Allianz Stadium, sono comparsi alcuni striscioni con una dedica alla popolazione alle prese in queste ore con gli effetti delle forti piogge, che hanno colpito nello specifico la regione del Centro Italia., si legge sui cartelloni esposti dalla tifoseria dello Stoccarda, in un bel gesto di solidarietà e vicinanza.