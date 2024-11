Del Piero: "Io presidente della Figc? Niente di concreto, nessuno mi ha contattato ma sono una persona aperta"

Redazione Calciomercato

Continua a far discutere la candidatura diIl nome dell’ex capitano dellaè circolato tra le alte sfere del nostro calcio e ora a parlare di questa eventualità è lo stesso Pinturicchio.Impegnato al commento della Champions League negli studi di Sky Sport, Del Piero ha commentato così la situazione. “Io presidente della Figc?Deve esserci spirito di squadra. La situazione è molto semplice,. Anche perché per essere candidati bisogna essere. Io qui a Sky sto benissimo, poi sono una persona moltoe da uomo di calcio m’informo su tutto e seguo tutto. E’ ovvio che una situazione del genere, eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito diverso. Sono anche stato accostato ad una frangia contro ad un’altra, io non sono quel tipo di persona. L’esperienza con Capello ci ha forgiato e ci ha visto vincenti,Deve esserci una squadra e uno spirito di squadra per arrivare dove si vuole arrivare. Quindi per quanto mi riguardaPer la Nazionale per la quale ho dato l’anima e ho vinto anche un Mondiale, non voglio mettermi a fare casino. Bisogna sedersi al tavolo con qualcuno per parlarne e in quella circostanza capire le dinamiche, ma non è così semplice.Anche in precedenza mi è capitato di parlare della presidenza di una squadrae poi non c’era nulla di concreto. Finora nessuna delle componenti, FiGC, AIC, mi ha contattato”.

A parlare per la prima volta del nome di Alessandro Del Piero comeera stata l'agenzia di stampa Adnkronos secondo cui Del Piero sarebbe statoLe prossime elezioni saranno tenute ilcome fissato dall'attuale presidente della Figc, Gabriele. Lo stesso Gravina non ha chiarito se si ricandiderà o meno:, ha detto. La Lega non ha ancora aperto a un eventuale terzo mandato del presidente e ci sarebbero parecchie società che puntano a un cambio. Intanto per la prima volta si è esposto Del Piero in persona chema che ha chiarito come, ad ora, non sia stato fattoPer candidarsi, Del Piero avrebbe tempo fino al 25 dicembre e dovrebbe avere l’appoggio della Serie A.