Del Piero presidente Figc? Malagò: "Sono sorpreso". Tuttosport: la candidatura un'intuizione di Lotito

L'indiscrezione, diffusa nei giorni scorsi dall'Adnkronos, ha fatto discutere da subito tutto il mondo del calcio. Come riferisce Tuttosport, dai palazzi romani, il presidente della Lazio che con Gabriele Gravina, si sa, non va esattamente d’amore e d’accordo. E in questi giorni in cui si attende la decisione dell’attuale presidente della Figc sull’eventuale scioglimento del nodo per una sua ricandidatura,e meno agevole per chi vuole muoversi e puntare in alto.

Certo è che si tratta di una battaglia destinata a ospitare non pochi colpi di scena, scrive ancora Tuttosport: al massimo nel giro di poco più di 48 ore si saprà se l’iconico numero 10 sarà o meno anche lui della partita per la corsa alla presidenza. Se così fosse si tratterebbe di una scelta di campo netta da parte di Alex che da quando ha smesso di giocare ha intrapreso l’attività di imprenditore nel campo della ristorazione e del vino oltre a tenere più vivo che mai l’appeal commerciale del suo cognome, ormai un vero e proprio marchio ricercato dai brand più importanti per sinergie commerciali.

, a margine del Premio Beppe Viola: ". Non ho la più pallida idea se ci sia un elemento di veridicità che penso sia probabile, ma sarebbe una notizia importante. Poi serve anche un elemento di certezza. Ma figuriamoci se commento, non aggiungo altro. Guardate cosa é successo con la federazione italiana canottaggio. Se uno conosce la mia storia sa benissimo del rapporto con Beppe Abbagnale e Davide Tizzano. É giusto che si guardi avanti".

Presente al Premio Beppe Viola anche, come Del Piero campione del Mondo da calciatore e poi commentatore per Sky: "Alex lo conosco bene perché lavoriamo insieme a Sky., è un ragazzo preparato, ha voglia di far bene., perché sono personaggi di spessore e di cultura".