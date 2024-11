Juventus, Yildiz gol e dedica: "Del Piero, è per te! Auguri e grazie di tutto"

15 minuti fa



Il 2-0 che ha chiuso Juventus-Torino l’ha messo a segno Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero è entrato nel tabellino grazie a un bel colpo di testa in tuffo che ha sigillato la partita e fatto esplodere lo Juventus Stadium. Ancor più gioia per i tifosi poi è arrivata quando hanno visto il giovane turco esultare alla maniera dell’ex capitano e bandiera del club, Alex Del Piero, che proprio oggi compie 50 anni. L’omaggio a Pinturicchio è servito.



Segnando a 19 anni e 189 giorni, Yildiz è il terzo più giovane marcatore nella storia della Juventus nei derby contro il Torino in Serie A, dopo Felice Placido Borel e Bruno Nicolè, come riportato dai dati Opta. Intervistato da Dazn a gara finita e premiato con il trofeo di Mvp del match, Yildiz ha commentato così il suo momento: “Come festeggerò? Niente, a casa e dopo in Nazionale, non c'è tempo. Giochiamo bene e mi diverto. Il gol è per Del Piero. Buon compleanno, ancora auguri e grazie per tutto".