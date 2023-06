Possono due squadre i cui stadi contengono al massimo della capienza più di 40mila e più di 60mila spettatori giocarsi una coppa europea in un impianto da 20mila, cioè? Sì, se il trofeo in questione è lae se i club si chiamano. Si è levato un gran polverone alla notizia che: due o tremila saranno i fiorentini a Praga senza biglietto, ma quasi 15mila gli inglesi che si riverseranno tra Piazza San Venceslao e l'Eden Arena senza titolo d'ingresso nel modernissimo impianto dello Slavia Praga. Che adesso ci apprestiamo a conoscere meglio.Questo è quello che c'è scritto all'entrata del museo, dove campeggiano i volti di sei leggendari calciatori del club:(i milanisti se lo ricorderanno),(le storie degli ultimi due ve le abbiamo raccontate QUI QUI ). Anche sul sito dello Slavia lo stadio è chiamato, in onore dello sponsor,, sebbene a livello internazionale la denominazione sia "Eden Arena". In realtà, lo Stadion Eden nasce all'inizio degli anni Cinquanta, ma la sua ultima versione è recentissima, annunciata nel 2003 e terminata soltanto nel 2008, con la prima partita che ha visto lo Slavia vincere il titolo battendo lo Jablonec il 17 maggio di quell'anno. Prima della costruzione dell', i biancorossi di Praga hanno dovuto traslocare allo, oggi casa dei rivali dello Sparta, di cui vi abbiamo parlato precedentemente Poco meno di ventimila posti, un'inezia. E da dentro si ha veramente la sensazione di quanto questo stadio sia piccolo, ma al tempo stesso caldo:(specie la curva Vladivostocka, in copertina, dove stanno gli ultras), ed è lampante come sia di ultima generazione, con nessuna colonna ad ostruire la visuale degli spettatori e gli intradossi del tetto in cedro canadese; ma soprattutto, con: ristoranti, hotel, banca, negozi a tema. E' questo il livello al quale aspira la maggior parte dei club di Serie A, magari con una capienza un filino maggiore...