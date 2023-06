Sembra di essere in uno scenario post-apocalittico, quasi viene da chiedersi se sia il posto giusto. Eppure, il West Ham la rifinitura pre-finale di Conference League contro la Fiorentina l'ha svolta proprio allo Strahov Training Centre, il centro sportivo costruito a partire dal vecchio stadio dello Sparta Praga, attivo nella sua nuova veste dal 2003.



MASTODONTICO - L'impianto è dotato di spogliatoi, centro di riabilitazione, palestra, cinema, ristorante e strutture operative e di manutenzione. I lavori sono iniziati nel 2002, mentre il 23 ottobre 2003 si è svolta la cerimonia di apertura: circa 14 mesi, con l'appoggio del distretto di Praga 6 e un investimento di 256 milioni di corone ceche (quasi 11 milioni di euro). Ci sono 8 campi da calcio, per un totale, mettendo insieme tutta la struttura, di 6 ettari e 200mila posti a sedere: è l'impianto sportivo più capiente al mondo, registrato nel Guinness World Records dei primati.



IERI E OGGI - Lo stadio originale è nato negli anni '30 per ospitare le Spartachiadi, una versione sovietica delle Olimpiadi, e per il festival ginnico di Sokol, con un impianto audio per l'epoca innovativo con altoparlanti incorporati nel terreno di gioco. Oggi, il centro sportivo viene utilizzato dalle giovanili e dalla squadra femminile dello Sparta Praga, ma anche dalla squadra riserve e dallo "Stará garda", la formazione delle vecchie glorie.