Fra pali ed emozioni Lazio e Roma hanno consumato il primo atto di una sfida che quest’anno potrebbe andare oltre i confini del campionato. Teoricamente, i confronti potrebbero essere sei, considerando i possibili due nelle semifinali di Coppa Italia e altri due nei turni a eliminazione diretta dell’Europa League. A proposito della competizione europea, gli analisti si sono divertiti a immaginare un derby della Capitale addirittura in finale. Ipotesi remota ma non impossibile, anche se ovviamente la quota proposta è molto alta: l’evento (a prescindere da vincitori e vinti) vale 75 volte la posta giocata, riferisce Agipronews. L’appuntamento è per il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa di Danzica. Sarebbe il derby più importante della storia, anche più di quello, pur memorabile, del 26 maggio 2013 che diede alla Lazio la Coppa Italia. «Non c’è rivincita», dissero allora i tifosi biancocelesti. A distanza di sette anni e un giorno, la rivincita potrebbe invece giocarsi a 2000 chilometri di distanza da Roma.